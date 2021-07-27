السودان: 3 آلاف إثيوبى من أمهرة عبروا الحدود لطلب للجوء

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير الرسمى الذى يصدر بصورة يومية، إن "3 آلاف فرد عبروا مساء أمس الحدود الإثيوبية إلى قرية تايا بمحلية باسندة"، لافتًا إلى أن اللاجئين ينتمون إلى قبيلة "الكومنت" التى تسكن المناطق الريفية القريبة من مدينة جوندار بمنطقة أمهرة.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أشار التقرير إلى أن توافد اللاجئين "ما زال مستمرًا" على محلية باسندة التابعة لولاية القضارف شرق السودان، داخل منطقة الفشقة الزراعية السودانية، المتنازع عليها مع إثيوبيا، حيث أعاد الجيش السودانى نشر قواته فيها فى نوفمبر الماضى.

وتحاذى منطقة أمهرة إقليم تيجراى الذى يشهد نزاعًا عسكريًا منذ نوفمبر الماضى، بين الحكومة المركزية بقيادة أبى أحمد، وجبهة تحرير شعب تيجراى.

وتسببت الحرب الأثيوبية فى وقوع خسائر بشرية هائلة وأزمة إنسانية مروعة، إذ يقول برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إن 5.2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيجراى، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، كما تسببت فى فرار 60 ألف شخص إلى السودان طلباً للجوء.