بالفيديو..كيف احتفلت عائلة "البطل الأردني" بفضية الأولمبياد؟

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة عائلة لاعب التايكوندو الأردني، صالح الشرباتي، بعد تأهله إلى المباراة النهائية في أولمبياد طوكيو عن وزن 80 كيلوغراما، وفوزه لاحقا بالميدالية الفضية.

وبدأ صالح الشرباتي مبارياته بالفوز على النرويجي ريتشارد أوردمان، قبل أن يحقق الفوز على المغربي أشرف محبوبي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث فاز على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش، وتأهل للنهائي.

وحقق الشرباتي المصنف سادسا عالميا، الميدالية الفضية، بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خرامتشوف، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان الشرباتي بطل آسيا 2021 ضمن للأردن ميداليتها الأولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد بوصوله الى النهائي، بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضا عندما توج بذهبية وزن 68 كيلوغرام في "ريو 2016".