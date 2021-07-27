أخبار اليمن : 232 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدة

232 خرقا جديدا لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، في وقت استشهد فيه مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي، كما شن الطيران 19 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق، أوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 232 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 155 قذيفة و197 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على حيس، و تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة. وأفاد بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب عشر غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية جبل مراد واستهدف بثلاث غارات مديرية رغوان، وبثلاث غارات أخرى مديرية مجزر.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

