رابط نتائج الأمن الدبلوماسي عبر منصة أبشر نتائج القبول النهائي على رتبة جندي تعليمات قبل الحضور

رابط نتائج الأمن الدبلوماسي، والتي تم إعلانها منذ قليل عن طريق وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن النتائج والتي أصبحت محل بحث مكثف الآن، من قبل جميع الشباب المتقدمين على وظيفة جندي التي سبق الإعلان عنها، والنتائج متوفرة الآن عبر منصة أبشر يمكن لجميع المتقدمين الدخول برقم الهوية الوطنية والإطلاع على النتيجة، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالوظائف، وفق الشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة.

رابط نتائج الأمن الدبلوماسي 1442

كل من تقدم للوظائف علي الدخول على رابط أبشر توظيف، والاستعلام عن النتائج إلكترونياً عن طريق الخطوات التالية.

الدخول على رابط أبشر الإلكتروني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. الضغط على نتائج الأمن الدبلوماسي. سوف تظهر النتائج مترشح أو غير مترشح.

كل المقبولين عند حضورهم يجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الموصي بها من قبل وزارة الصحة السعودية، من خلال الإطلاع على الدليل التوعوي على موقع وزارة الصحة. ممنوع الدخول بالثوب والشماغ يجب الحضور بالزي الرياضي المناسب. ممنوع الدخول بالهاتف النقال أو أي أجهزت أتصال أخرى. يمنع الدخول بأي أدوية مع المتدرب ويجب إبلاغ الطبيب بأي حالة بالتفصيل عند الحضور. يمنع الحضور بالسيارات الخاصة ولن يسمح لأي متدرب بركن سيارته بالقرب من مركز التدريب. نظراً لتفشي وباء كورونا فأن الدورة التدريبية تكون مدتها 3 أشهر لن يسمح للطالب خلالها بالخروج من مقر الدورة. يجب على المقبولين الذهاب إلي مراكز متخصصة لرفع اللياقة البدنية لرفع لياقته البدنية قبل الدورة لمساعدته لاختيارها بنجاح. يسمح بدخول الجوال مع المتدرب شرط أن يكون المتدرب مسجل في تطبيق صحتي ويسلم لإدارة المعهد.

تعليمات وتنبيهات هامة يجب معرفتها قبل الحضور للدورةرابط نتائج الأمن الدبلوماسي

الأمن الدبلوماسي هو إدارة أمنية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، مهمتها حماية السفارات والمقرات الدبلوماسية السعودية وتهتم وزارة الداخلية لانتقاء أفضل العناصر من الشباب المتمتعين باللياقة الصحية الممتازة، وتدريبهم على أعلى مستوى ممكن لكي تضمن أداء متميز منهم في العمل الهام المسند إليهم.