رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 برقم الجلوس

البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 من خلال أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية هذه الأيام حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن النتيجة سوف يتم نشرها من خلال موقع البوابة المصرية للتعليم الفني بالتحديد يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الجاري.

وقد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه النتيجة تم الانتهاء منها لجميع نوعيات التعليم الفني “التعليم الفني التجاري نظام ثلاث وخمس سنوات، والتعليم الفني الفندقي، والتعليم الفني الصناعي نظام ثلاث وخمس سنوات، والتعليم الفني الزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات، والتعليم الفني المزدوج بجميع نوعياته، والمدارس التكنولوجية للتعليم الفني.

وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة يتم من خلاله اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الطلبة الأوائل فى كل التخصصات والشعب ونوعيات التعليم الفني المختلفة، وأنه من المتوقع ظهور النتيجة فى أي توقيت من الآن وحتي يوم الخميس الموافق 29 يوليو، حيت من المتوقع أن يتم تقديم موعد إعلان النتيجة إلى يوم 28 يوليو وظهورها على شبكة الإنترنت من خلال موقع البوابة المصرية للتعليم الفني.

وقد تداولت العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت أنباء مؤكدة بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف يعتمد النتيجة اليوم أو غداً للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها وأن النتيجة مطمئنة وأفضل من السنوات الماضية وسوف يتم نشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية للدبلوم الفني الصناعي، والدبلوم الفني التجاري والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني الفندقي ثم يتم نشر النتيجة على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، ويتم إعلانها بعد ذلك فى المدارس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني بأن النتيجة سوف يتم رفعها من خلال موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث سيتم نشر أسماء وصور الطلاب الأوائل، وبعدها بساعات قليلة سيتم نشر النتيجة من خلال البوابة برقم الجلوس ونوعية التعليم الفني.

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها قد بدأت يوم 19 يونيو 2021 من خلال 3111 لجنة امتحانية على مستوي الجمهورية وبلغ عدد الطلاب 816 ألف و948 طالب وطالبة، وسارك فى الامتحانات حوالي 212 ألف و951 ما بين ملاحظ ومراقب ومراقب أول ورئيس لجنة.

وكانت عملية تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية قد بدأت يوم 26 يونيو الماضي واستمرت حتي يوم 10 يوليو الجاري وشارك فيها حوالي 45 ألف مقدر درجات، وبعدها قامت لجان النظام والمراقبة على مستوي الجمهورية برصد الدرجات وإعداد الإحصائيات وتحديد الطلاب الأوائل والنتيجة جاهزة لإعلانها فى أي وقت.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني منشور اليوم الثلاثاء 27 يوليو بخصوص نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020- 2021 صناعي وزراعي وتجاري وفندقي مفاده التوجيه بإرسال مندوب من المديريات إلى لجان النظام والمراقبة صباح يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 على أن لا يتم فتح النتيجة وتوزيعها إلا بعد أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتمادها.

كما أنه يمكن الحصول على النتيجة ومعرفتها من خلال رابط النتيجة برقم الجلوس ونوعية التعليم من موقع البوابة المصرية للتعليم الفني حيث يتم اختيار نوعية التعليم (صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي) ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب ومجموعه.