جامعة بيشة تعلن عن فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني لمدة 48 ساعة على منصة القبول

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني من خلال منصة قبول الإلكترونية، من اليوم الثلاثاء الموافق 27 من يوليو 2021 ولمدة 48 ساعة فقط أمام الطلبة والطالبات الراغبين في تعديل التخصصات التي التحقوا بها إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية وتغيير تخصصاتهم بحسب الشروط المطلوبة.

رابط جامعة بيشة لخدمة تغيير القبول الإلكتروني عبر بوابة القبول

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية عن فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني عبر بوابة القبول، موضحة أنه على الطلاب الراغبين في تغيير القبول الإلكتروني سرعة الدخول إلى البوابة الإلكترونية قبول، وعمل تغيير القبول بحسب ما يحتاجون من رغبات.

تغيير التخصصات يضغط هنا. المزيد من المعلومات عن الخدمة يضغط هنا.

جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية

أنشأت بقرار من عبد الله بن عبد العزيز في عام 2014 ولها عدد من الفروع في محافظة النماص وبلقرن وتثليت وتضم حوالي ستة عشر كلية وتسعة عمادات مساندة وتقع في جنوب المملكة العربية السعودية بمنطقة عسير في محافظة البيشة، وتضم عدداً من الكليات وهي كلية العلوم والآداب، وكلية المجتمع، كلية التربية، كلية العلوم، كلية الأعمال، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم والاقتصاد المنزلي، وكلية الطب، كلية الهندسة، وتتوزع الكليات على محافظات بلقرن وتثليت والنماص