اتحاد الشغل التونسى: نحن فى وضع كارثى وسنخرج منه نحو الاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال مساعد اتحاد الشغل التونسى، اليوم الثلاثاء، إنه مازال هناك تهديد وتطاول على الدولة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذا الوضع لن يستمر.



جدة - نرمين السيد - قال مساعد اتحاد الشغل التونسى، اليوم الثلاثاء، إنه مازال هناك تهديد وتطاول على الدولة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذا الوضع لن يستمر. وحسبا نقلت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، منذ قليل، اعتبر مساعد اتحاد الشغل التونسى أن التونسيين فى وضع كارثى، إلا أنهم سيخرجون منه نحو الاستقرار السياسى.

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