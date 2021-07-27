الاتحاد العربى للنفط: ندعم تونس لمواجهة التخريب الإخوانى

جدة - نرمين السيد - أكد عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، على دعمه لمواقف ومطالب الاتحاد التونسى للشغل، وتوجيه التحية للمؤسسة العسكرية التونسية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى للأمين العام للاتحاد العربى مع قيادات من "التونسى للشغل"، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية. وقال حمدى، إن الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزى يتواصل ويتضامن مع الأشقاء فى تونس فى مواجهة كافة مخططات الهدم والتخريب على يد جماعات إرهابية، تنتهج سياسات فاشلة، تعرقل التنمية، وتهدد الأمن والأمان فى البلاد وتنشر الفوضى وتعرقل الديمقراطية. كما أشاد بالمواقف التاريخية والوطنية للاتحاد التونسى للشغل، وتنبيهه المستمر على مدى سنوات من المخاطر التى تحيط بالبلاد فى ظل تلك السياسات، وتأكيده على حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية فى أى إجراء يتخذ فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي، وإعادة الاستقرار للبلاد، واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التى اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقياً من الخطر الداهم.

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