التيار الشعبى التونسى مؤيدا خطوات الرئيس: حل البرلمان ضرورة

جدة - نرمين السيد - أكد التيار الشعبى التونسى، اليوم الثلاثاء، على أن حل البرلمان مسألة ضرورية، لافتًا إلى ضرورة وضع أسس لمشروع إنقاذ وطنى للحالة السياسية فى تونس، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





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