عاجل.. انفجار ضخم فى مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية

جدة - نرمين السيد - وقع انفجار ضخم فى مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - وقع انفجار ضخم فى مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية منذ قليل. ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن، عن تداعيات الحادث، فيما اتجهت قوات الحماية المدنية بشكل مكثف إلى موقع الانفجار، للسيطرة على الحادث والحد من آثاره السلبية.

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