عاجل.. إصابة شخصين وفقدان 5 فى انفجار ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، إصابة شخصين منهم فى حالة خطرة، وفقدان 5 آخرين جراء انفجار ضخم وقع فى مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، إصابة شخصين منهم فى حالة خطرة، وفقدان 5 آخرين جراء انفجار ضخم وقع فى مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن. وصنفت السلطات الألمانية هذا الحدث بأنه "خطر شديد"، كما ذكرت شرطة "كولونيا" على حسابها بموقع "تويتر" بوقوع أضرار جسيمة، وإغلاق عدة أقسام من الطريق السريع.

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