الاتحاد الأوروبى: ندعو للامتناع عن العنف فى تونس وتلبية تطلعات الشعب

جدة - نرمين السيد - كما دعا للعودة إلى استقرار المؤسسات فى تونس فى أقرب وقت، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذى تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كوفيد 19 وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

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