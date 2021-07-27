إيران: ضبط شبكة تجسس لحساب الموساد وشحنة أسلحة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال المسؤول الأمنى الإيرانى البارز إنه تم اعتقال شبكة من "العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيونى الموساد"، وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد على الحدود الغربية لإيران.

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