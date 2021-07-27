برقم الطلب إيداع المساعدة المقطوعة 1442 استعلم الأن

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 من أهم ما يشغل عقول المواطنين السعوديين خلال تلك الفترة، فقد أزاد البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة وإيداعها فى حسابات المستفيدين، والتساؤل عن القيمة المالية لها، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً خطوات الأسعلام عن صرف مقطوعة الضمان الأجتماعي 2021، بالاضافة إلى موقفها من موعد صرف المساعدة المقطوعة، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم الأن وبشكل تفصيلي.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وزارة الموارد البشرية

أكدت الوزارة سابقاً أن موعد إيداع المساعدة المقطوعة غير محدد سنوياً فهي غير مرتبطة بموعد ثابت خلال العام، بل يتم صرف المساعدة المقطوعة على حسب الوضع الأقتصادي للمملكة، كما تصل قيمة المساعدة المقطوعة بحد أقصي 15 ألف ريال وحد أدني 3000 ألف ريال سعودي يتم تحديد القيمة المالية لكل مستفيد على حسب أحتياجاته المالية والدخل الشهري له.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال رقم الطلب فى المكان المخصص له.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على زر العرض.

أستعلم الأن عن صرف المساعدة المقطوعة 2021 برقم الطلبشروط صرف المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يجب الألتزام بها من جانب المستفيدين للحصول على المساعدة المقطوعة وهي ما تمثلت في:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ألا يقل عمره عن 35 عام إذا كان متزوج، و18 عام للأعذب. يكون مقيم فى الأراضي السعودية. لا يغادر السعودية ثلاثة أشهر متتالية. غير ممتلك لعقار أو محال تجاري بأسمه. ألا يمتلك سجل تجاري بأسمه. تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط فى العام. تقديم الأوراق التي تثبت أحقيته للمساعدة المقطوعة. ألا يزيد دخله الشهري عن 2500 ريال.

المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 وزارة الموارد البشرية

أوضحت الوزارة فئات محددة سوف يصرف لها المساعدة المقطوعة بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة الوزارة وهم:

أسر السجناء السعوديين.

المرأة المطلقة السعودية.

المرأة الأرملة.

أم الأيتام.

الأسر ذات الدخل الشهري المحدود والفقيرة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

المرأة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بصرف المساعدة المقطوعة والاستعلام عنها برقم الطلب، فى أنتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الأن.