رابط أبشر لإعلان نتائج قبول القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وزارة الداخلية النتائج عبر job.sa

رابط أبشر من أهم الروابط بحثاً بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونه هو الموقع المختص بالتسجيل للوظائف العسكرية وكذالك إعلان النتائج للقبول عليه، وخلال الساعات الأخيرة شهد الرابط عمليات بحث مكثفة ، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الخدمة العسكرية لرتبة جندي، وذلك حسب الشروط التي وجب توافرها في المتقدم لضمان القبول، وقد حددت الإدارة عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها للحضور للدراسة، وسوف نوضح لكم تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتائج.

الدخول على موقع أبشر job.sa.

تحديد النتائج القبول في قوات الأمن الدبلوماسي.

الإطلاع على الدليل التوعوي الصادر من وزارة الصحة والموجود على موقعها الإلكتروني.

الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.

الحضور بالملابس الرياضية مع عدم الحضور بالملابس المدنية.

يمنع الدخول بأدوية وفي حالة الاحتياج إليها لابد من التعريف بها قبل الدخول.

لا يسمح بدخول أي من أجهزة الاتصال.

ممنوع التدخين بكافة أشكاله.

يجب على الطالب عدم الحضور بسيارته الخاصة ولا يسمح بركنها بجوار أسوار مركز التدريب.

سيتم الحضور للدورة التدريبية لمدة 3 شهور متصلة دون الخروج أو زيارات، ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يحضر الطالب الجوال الخاص به على أن يكون مسجل عليه تطبيق توكلنا وصحتي ويتم تسليمه بالمعهد.

من أهم ما يساعدك على اجتياز الدورة بسلام دون إصابات هو رفع لياقتك بالعديد من التدريبات التي تقوي العضلات.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول القوات الخاصة للأمن الدبلوماسيتعليمات وجب الالتزام بها أثناء الحضور للدورةالأمن الدبلوماسي

هي أحد القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تهتم بحماية القنصليات والسفارات والشخصيات الدبلوماسية داخل المملكة، وكذالك تمتد الحماية للقنصليات والسفارات التابعة للمملكة العربية السعودية خارج البلاد، وتهتم وزارة الداخلية برفع كفاءة قوات الأمن الدبلوماسي بالعديد من الدورات التدريبية، وتفتح باب التقديم للقبول بها لضم الكفاءات والكوادر من الشباب السعودي الذي تنطبق عليه الشروط والمؤهلات.

رابط أبشر لنتائج القبول للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي

تم الإعلان منذ قليل عن نتائج القبول النهائي لقوات الأمن الدبلوماسي، وعلى المتقدمين الاطلاع عن النتائج إلكترونياً من خلال موقع أبشر، المخصص لإعلان نتائج القبول للعديد من الوظائف العسكرية.