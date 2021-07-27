انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، و التي تكشف عن قيام المرور بالربط فيما بين المخالفات المرورية ومخالفات المواقف الآلية، والتي تم التأكدي مرارا على أنها تابعة بشكل مباشر إلى أمانات المناطق حيث أن لكل منطقة بشتى أنحاء المملكة لها موقف آلي خاص بها تعمل على إدارته بصفة منفصلة عن غيرها من المناطق، بالاضافة الى كونها بعيدة إداريا عن إدارات المرور الموجودة بكل منطقة، ولهذا فقد تسبب خبر الربط بين كلا المخالفتين نوعا من البلبلة و التي نكشف عنها النقاب من خلال المقال التالي وما هي أهم المخالفات الشائعة .

هل تم ربط المخالفات المرورية بمخالفات المواقف الآلية؟ المرور يجيب

وكما سبق و أشرنا إلى أن مخالفات المواقف الآلية هي من الأعمال التابعة إلى أمانات المناطق وأنه ليس لها أي علاقة إطلاقا بالمخالفات المرورية، و هو ما ينفي تماما أن يقوم المرور بالربط بينهما، و هو ما نفاه الحساب الرسمي لإدارة المرور على موقع التغريدات ” تويتر”.

جدير بالذكر أن بداية شائعة الربط قد بدأت بعد قيام أحد النشطاء، بنشر معلومات على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” حول عملية ربط المخالفات المرورية مع مخالفات المواقف الآلية.

ما هي أهم المخالفات الشائعة ؟

و نعرض عليكم أحبتي عدد من أهم المخالفات المرورية الشائعة ، و منها على سبيل المثال :

الوقوف في المواقف الغير مخصصة للوقوف ” الممنوعة “

اعاقة الدخول و الخروج من المواقف المرورية

الوقوف أعلى الرصيف

شغل موقفين

عرض تذكرة دخول منتهية أو الوقوف دون عرضها بشكل واضح

يجب ملاحظة أن بعض من هذه المخالفات تعرض المركبة الى السحب بشكل فوري إلى منطقة الحجز ، علما بأن كافة نفقات السحب والحجز تقع على عاتق مالك المركبة.

ما الخطوات التي يجب القيام بها عند استلام إشعار المخالفة ؟

يجب الإسراع الى تسديد قيمة إشعار المخالفة قبل موعد تاريخ الاستحقاق الذي تم ذكره بالمخالفة.

ما الخطوات التي يجب القيام بها عند فقدان إشعار المخالفة ؟

في حالة فقدان إشعار المخالفة، يمكن الاستعلام عن المخالفة من خلال رقم لوحة المركبة ، في أي من الأماكن التالية :

زيارة مكتب خدمة العملاء.

عبر أجهزة المواقف.

من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى الموقف الذي تمت المخالفة فيه.

عبر تطبيق موقف الخاص بالأجهزة الذكية.​​

هل يمكن الحصول على تنبيه المخالفات عبر الهاتف ؟

نعم يمكن الحصول على تنبيه المخالفات عبر الهاتف، من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني موقف​ أو من خلال تطبيق موقف للأجهزة الذكية.

تسجيل رقم لوحة المركبة.

سيتم استلام اشعارات بكافة المخالفات التي يتم تسجيلها على المركبة.

ماهي أهم الأخطاء التي يمنع ارتكابها عند استلام المخالفة؟​

أن يتم إهمال إشعار المخالفة.

القيام برمي إشعار المخالفة.

عدم الالتزام بسداد إشعار المخالفة.

حيث أنه في حالة تم تراكم عدد من إشعارات المخالفات المرورية، دون القيام بسداد قيمتها فإن ذلك يؤدي إلى سحب المركبة ، وفي النهاية فإنه يتم التخلص من جميع السيارات المسحوبة التي لم يطالب بها أحد.​