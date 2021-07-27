نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس | الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2021

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم انه من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الحالي حيث من المقرر إعلان نتيجة امتحانات الفنية 2021 برقم المقعد بعد الانتهاء من أعمال التجميع ومراقبة الدرجات.

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم ، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية 2021 خلال الأسبوع الجاري ، وستظهر على الموقع الرسمي للوزارة ، حيث يمكن للطالب الحصول على نتيجته مع رقم المقعد ، و سيتم إرسال النتائج إلى المدارس التي يمكن للطالب الحصول عليها من المدرسة ، موضحًا أنه يتم الإعلان عنها إلكترونيًا على أيقونة بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح التعليم أن تقييم الدرجات بدأ في 26 يونيو واستمر حتى 10/7. يشارك ما يقرب من 45000 مقيم في عملية الدرجات ، وبعد الانتهاء من التصحيح ، تتم مراجعة النتيجة قبل الموافقة عليها.

الوصول إلى رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني. اختيار نوع الدبلوم في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الفندق. اختر نظام تعليمي لمدة 3 أو 5 سنوات. تسجيل بيانات الطالب الراغب بالحصول على النتيجة. اضغط على استعلام النتيجة لإظهار درجات الطالب ومجموعها ونسبتها.

كيف احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن نتيجة امتحانات الدبلوم الفني 2021 بعد عيد الأضحى ، حيث من المقرر اعتمادها والإعلان عنها رسمياً نهاية شهر يوليو الجاري.

تعلن الوزارة عن نتائج الطلاب إلكترونياً على موقع الوزارة وفي المدارس ، وتسمح للطلاب بتقديم شكوى على النتيجة في اليوم الثاني للحصول على الموافقة الرسمية.

ومن الممكن أن يُتاح ظهور النتيجة في يوم 27\ 7 \ 2021.

تنسيق الكليات والمعاهد الفنية للدبلومات الفنية

كما يمكنك التعرف على الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد للطلاب الذين ظهروا نتيجة تنسيق شهاداتهم الفنية 2021 المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 2021 الموجود على بوابة الحكومة المصرية حيث تم تسجيل رغبات نظام طلال للدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات و 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة.