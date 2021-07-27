أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بالقهوة اللذيذة وسر نجاحها

كيكة الشكولاتة بالقهوة سنتعرف عليها اليوم وعلى طريقة صنعها بمكونات بسيطة ومثل الجاهزة التي يتم شرائها من المحلات ، بدلا من تناول الكعك في أغلب الأوقات مع كوب من القهوة ،سنصنع لكم اليوم كيكة الشكولاتة بالقهوة وهى لعشاق القهوة وغيرهم لأنها ستعجب الكبار والصغار كثيرا ويمكنكم أيضا تقديمها في الاحتفالات وأعياد الميلاد، وسوف نوضح لكم مكونات عمل الكيك وجميع التكات والاسرار في نجاح الكيك.

الدقيق : كوب ونصف

قهوة اسبريسو : اربع ملاعق

العسل الأبيض : ملعقة كبيرة

اثنين من البيض الطازج

الشكولاتة الداكنة : 200 جرام

الملح : رشه صغيره منه

ربع كوب من الكريمة

الزبدة : 100 جرام

اتنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

واحد كوب من السكر الناعم

نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضعه فوق قدر به ماء مغلي، ثم نوضع قطع الشوكلاتة مع الزبدة والعسل ونقوم بتقلبيها حتى تذوب قطع الشوكلاتة تماما. نقوم بإضافة القهوة والعسل الي المزيج مع التقليب جيدا، ثم نقوم برفع المزيج من على النار. نحضر بعد ذلك وعاء متوسط ونضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر وأيضا الملح ونقوم بخلطهم مع بعضهم. نقوم بإضافة البيض الي خليط الشوكلاتة ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. نضيف بعد ذلك السكر والكريمة وأيضا القهوة الي الخليط ونقوم بخفق المكونات والمزيج جيدا. نقوم بصب خليط الكيك في الصينية ثم ندخلها الي الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج ثم نتركها حتي تبرد تماما. نقوم بتزيين الكيكة بصوص الشكولاته والكاكاو ثم تقدم في الأطباق.

مكونات كيكة الشكولاتة بالقهوةطريقه تحضير كيكة الشكولاتة بالقهوة

جدير بالذكر أن هذه الكيكة لها فوائد كثيرة لاحتوائها على عنصر القهوة

فالقهوة تعتبر من العناصر المفيدة للجسم وتعزز مناعته لأنها تساعد على خفض فرص الإصابة بمرض السكري وغير أنها تقوم بتقوية الذاكرة والإدراك

وأفاد الباحثون في أن خلط القهوة وشئ حلو يعطى اكثر فعاليا

وكما لديها فوائد فهي أيضا لها أضرار لأنها تقوم بعمل هشاشة للعظام وتسبب التجاعيد أيضا

وتسبب زيادة في الوزن لأنها تسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم لهذا يجب على المرء تناول كمية معينة منه.