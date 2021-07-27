moch gov iq وزارة الإعمار والإسكان وتسجيل استمارة الأراضي السكنية بالعراق 2021 dari iq

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن moch gov iq رابط وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن مبادرة الأراضي السكنية والتي يحق فيها للمواطنين، التقديم والحصول على قطعة أرض سكنية بالعراق في إحدى المحافظات بحسب محافظة الإقامة، ولمن تنطبق عليهم الشروط وخاصة فئات الشباب وأبناء الشهداء والمتقاعدين والفئات الخاصة هم من لهم الأولوية في الحصول على قطعة أرض سكنية وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

moch.gov.iq رابط وزارة الإعمار والسكان العراقية

قالت المهندسة نازنين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان العراقية أن الوزارة فتحت باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لمن يرغب في التقديم للحصول على قطعة أرض سكنية في إحدى محافظات العراق، موجهة الشكر إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اهتمامه بالشعب العراقي وخاصة ذو الدخل المحدود والشباب، لمساعدتهم في بناء مسكن خاص سكني عن طريق مبادرة الأراضي السكنية.

وقالت وزيرة الإعمار والإسكان أن الدولة تسعى بكل جهودها لمساعدة الشعب العراقي، وعلى الأخص الطبقات المتوسطة والفقيرة في محاولة لتوفير مستوى معيشي كريم لجميع المواطنين، مضيفة أن التسجيل في الاستمارة الإلكترونية على موقع dari.iq التابعة إلى وزارة الإسكان لمرة واحدة فقط، ولا يسمح بالتقديم للمواطن أكثر من مرة واحدة.

الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي moch gov iq