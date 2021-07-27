جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمعه هذا الأسبوع، بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلى، فى باريس، لعقد محادثات تتضمن "متابعة بشأن فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج "بيجاسوس".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الإسرائيلى يزور باريس لمناقشة بيجاسوس الذى استهدف ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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