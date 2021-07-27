المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف جنود إسرائيليين على الحدود

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير إخبارى فى الأردن، اليوم الثلاثاء، أن دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططًا إرهابيًا لأربعة عناصر من داعش فى فبراير الماضى، موضحًا أن هذه العناصر خططت لقتل جنود إسرائيليين بأسلحة نارية، بالقرب من الحدود الأردنية فى منطقة غور الصافى.





ووفقًا لصحيفة "الرأى" الأردنية، كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن نيابة أمن الدولة عن أن المتهمين الأربعة يواجهون بالاشتراك تهمتى المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، من قانون منع الإرهاب، وتجرى محاكمتهم لدى محكمة أمن الدولة عن التهمتين المسندتين لهم. ووفقًا للتقرير، جاء فى لائحة الاتهام أن المتهمين الأربعة فى القضية تربطهم علاقة صداقة، وهم من المؤيدين لداعش، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تنفيذ عمليات إرهابية تثير الرعب بين الناس نصرة للتنظيم. وأشارت الصحيفة إلى أن الجهد الاستخبارى والعملياتى لرجال المخابرات العامة تمكن من كشف أفراد تلك الخلية، والقبض عليهم، ما حال دون إتمام مخططهم، والذى كان سيبدأ بالاشتباك مع حرس حدود الجيش الأردنى بالأسلحة النارية، تمهيدًا للوصول للجنود الإسرائيليين وقتلهم.

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