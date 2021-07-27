عروض تقسيط شفروليه تاهو 2021 في الكويت والسعودية

تتواصل عروض تقسيط شفروليه تاهو 2021 في الكويت وفي السعودية عبر اثنين من أكبر وكلاء شفروليه في المنطقة حيث تمتد هذه العروض الصيفية خلال شهري يوليو وأغسطس فيما يتزايد الإقبال على الاستفادة من عروض تقسيط السيارات الجديدة في مثل هذا التوقيت من كل عام.

مواصفات شفروليه تاهو 2021

تأتي تاهو 2021 الجديدة كليًا مع محرك بسعة 5.3 ثماني الاسطوانات V8 مزود بـ 32 صماما وبقدرة حصانية تصل إلى 355 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 519 نيوتن في المتر فيما يصل معدل استهلاك الوقود في تاهو 2021 إلى 9.8 كلم لكل لتر من البنزين.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيك أزرار مع 3 أوضاع للقيادة هي النمط العادي ونمط القيادة في الطين ونمط القيادة في الرمال وبطبيعة الحال فإن نوع الجر في هذه السيارة هو نظام الدفع الرباعي .

سعر تاهو 2021 في السعودية والكويت

يصل سعر شفروليه تاهو LT دبل 2021 في السعودية إلى 209 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى 240 ألف بعد إضافة الضريبة في حين يصل سعرها في الكويت إلى 15.500 دينار كويتي عند الشراء نقدًا لكن في التقسيط يتم تحميل السعر بنسبة الزيادة السنوية حسب شركة التمويل أو البنك.

عروض تاهو 2021 في الكويت

يقدم وكيل شفروليه في الكويت شركة شفروليه الغانم عروضَا حصرية تشمل 3 سنوات صيانة مجانية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالشركة مع تظليل مجاني وتسجيل مجاني للسيارة وتأمين ضد أخطاء الغير مع إمكانية توفير تأمين فضي مجاناً وفرصة ربح 1 من 4 جت سرف بورد خلال فترة العرض.

كما يمكن لمن يرغب الاستفادة من بعض الميزات التي تشمل كفالة لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما اقرب مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 4 سنوات من تاريخ الشراء.

تقسيط تاهو 2021

في السعودية يتم تقسيط تاهو 2021 من خلال حجز 40 % من قيمة السيارة كدفعة أخيرة ويتم توزيع باقي المبلغ على 60 شهرًا وهي أقصى مدة للتقسيط في السعودية فمثلا يتم خصم 80 ألف ريال من أصل السعر وهو 209 ألف والباقي وقدره 130 ألف ريال تقريبًا توزع على 5 سنوات.

ويمكن لمن يرغب في تقليص عدد أشهر التقسيط زيادة قيمة القسط الشهري أما في حالة الرغبة في تقسيط بقسط أقل من 1500 أو 1000 ريال يمكن دفع مبلغ آخر كدفعة مقدمة.