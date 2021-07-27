تسريبات عن درة هواتف آبل آيفون 13 بشاحن لاسلكي للهاتف وكاميرا بإمكانيات خارقة

تتسابق شركات الهواتف العالمية عن تقديم الأفضل واحدث ما تنافس به من إنتاجها لأفضل الهواتف فقد تسربت تسريبات من الشركة الأمريكية آبل عن أحدث إنتاجها هاتف آيفون 13 وإمكانياته الخارقة، ومن المحتمل انه سيكون اسمه “آيفون 13″، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي “آيفون ميني” و”آيفون برو” وآي فون برو ماكس”، وسيكون حجم شاشة هاتف “آيفون 13 برو ماكس” 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة “آيفون 13” 6.1 إنش، وفق ما اعلن في بعض المواقع المتخصصة في التقنيات الحديثة، وتسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لاسلكي للهاتف، عبر تقنية “ماغسيف”، وتعمل تقنية “ماغسيف” عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن، حيث ستوفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا في “آيفون 12” الحالي، وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن أن “آيفون 13” سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

تسريبات “آيفون 13” بشاشات عرض بتقنيات متطورة:

من الجدير بالذكر فقد تسربت أخبار من بعض الشركات المتخصصة والموردة لبعض أجزاء من هواتف شركة ابل حيث أعلنت عن تصنيع قطع ذو تقنية عالية خاصة بالايفون 13 الجديد، وكذلك أكد تقرير بأن “سامسونج” و”إل جي”، بدأت إنتاج شاشات “أوليد”، والتي ستكون مدمجة في جميع طرازات “آيفون 13″، وكشفت بعض التسريبات عن أن هواتف “آيفون 13” ستكون شبيهة بالإصدار “12” من حيث الأبعاد، وتدمج هواتف “آيفون 13” شاشات بتقنية “أوليد”، والتي ستدعم معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هيرتز، كما تشير تسريبات إلى توفير “أبل” لتقنية “برو موشن” في هواتفها القادمة، الأمر الذي يمنح شاشات العرض معدل تحديث مرتفع، وكما أعلن عن إمكانية إضافة شاشات “إل تي بي أو أوليد”، التي تجعل معدل التحديث مختلفا اعتمادا على ما يظهر على الشاشة، وهو ما يحافظ على عمر البطارية، ومن المحتمل أن تكون البطارية بطاقة تقدر بنحو 3095 مللي أمبير، مقارنة بآيفون 12 الذي كانت قدرته 2815 ، وكلما زادت سعة البطارية من وحدات المللي أمبير، طالت سعة البطارية أو عمر البطارية، مما يعني أن مقتني هذا النوع من الهواتف سيواجهون مشكلات أقل، وأن الهواتف الجديدة ستكون أكثر سمكا من ذي قبل من أجل استيعاب البطارية الأكبر حجما.

مميزات جديدة في كاميرا آيفون 13 الجديد:

ومن الأخبار المسربة من خبراء تقنيات الهواتف الذكية عن هاتف الآيفون 13 الجديد به نوع جديد من الكاميرات تتميز بأنها أكبر حجما إلى جانب أن “النوتش” في أعلى واجهة الهاتف ستكون أصغر مما سبق، وتشغل الكاميرا الخلفية مساحة أكبر، حيث يشاع أنها ستحتوي على مستشعر أكبر، و”النوتش” (notch)، يحتوي على الكاميرات والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.