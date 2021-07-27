باكستان تستكمل إنشاء سياج حدودي مع أفغانستان بحلول يوم 14 أغسطس

أعلنت باكستان اليوم أنه سيتم استكمال العمل فى إنشاء سياج حدودى مع أفغانستان بحلول يوم الرابع عشر من شهر أغسطس القادم ، وذلك وسط مخاوف من احتمال حدوث أزمة لاجئين جديدة بسبب إتساع نطاق العنف فى أفغانستان .

وأوضح وزير الداخلية الباكستاني شيخ راشد أحمد - في تصريحات صحفية - قائلا " إن السياج الذى يقام على طول الحدود الأفغانية سيتم استكماله بحلول يوم 14 أغسطس القادم ، وانه تم ايضا استكمال حوالى 48% من السياج الذى يقام على الحدود مع ايران " .