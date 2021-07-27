فرنسا: إيران تعرض محادثات الاتفاق النووى للخطر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول: "إذا واصلت السير على نفس الخطى، فإنها تبطئ فقط فى التوصل لاتفاق لرفع العقوبات، بل تعرض للخطر احتمال اختتام محادثات فيينا وعودة خطة العمل الشاملة المشتركة ".

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