جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن هناك اتجاها لتجميد أموال بعض السياسيين الفاسدين فى تونس. يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كان قد أصدر قرارا بحظر التجول، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ولمدة شهر، مع استثناء الحالات الطبية الطارئة، ومن يعملون فى المناوبات الليلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. استنفار أمنى على الحدود البرية التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.