وزير الخارجية الباكستانى: نشعر بالارتياح لتقدم علاقاتنا مع السعودية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى فى إسلام أباد، إن العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع إسلام أباد، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول مجال البيئة.

من جانبه، عبر الوزير الباكستانى شاه محمود قريشي، عن ارتياحه لتقدم علاقات بلاده مع السعودية، قائلا "نهدف لتحسين علاقاتنا الاقتصادية مع الرياض"، مشيراً إلى أن المملكة تحت قيادة ولى العهد تمر بنقلة نوعية.

كما كشف أنه بحث مع وزير الخارجية السعودى العلاقات بين البلدين، والأوضاع فى أفغانستان. وتابع "نشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود لباكستان".