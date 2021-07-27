جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى فى إسلام أباد، إن العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع إسلام أباد، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول مجال البيئة.
من جانبه، عبر الوزير الباكستانى شاه محمود قريشي، عن ارتياحه لتقدم علاقات بلاده مع السعودية، قائلا "نهدف لتحسين علاقاتنا الاقتصادية مع الرياض"، مشيراً إلى أن المملكة تحت قيادة ولى العهد تمر بنقلة نوعية.
كما كشف أنه بحث مع وزير الخارجية السعودى العلاقات بين البلدين، والأوضاع فى أفغانستان. وتابع "نشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود لباكستان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الباكستانى: نشعر بالارتياح لتقدم علاقاتنا مع السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.