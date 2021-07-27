تشمل آلاف الكيلومترات.. مصر تنقب عن الذهب في الصحراء الشرقية

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، توقيع هيئة الثروة المعدنية، أربعة عقود، للبحث عن الذهب مع "باريك غولد" الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار.
وتعد "باريك غولد" من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازوا بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر الماضي.
وشمل ذلك العطاء 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع، حسبما ذكرت "رويترز".
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