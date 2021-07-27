جامعة حفر الباطن موعد ورابط وشروط التقديم للعام الجامعي الجديد

تزايدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 في محركات البحث في جوجل منذ أن أعلنت جامعة حفر الباطن عن موعد استقبال الطلبات وتسجيل الرغبات، حيث أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443 هـ.

رابط وشروط التقديم:

انتظر الكثير من الطلاب الراغبين الالتحاق بجامعة حفر الباطن الإعلان عن شروط التقديم وكيفية التقديم بالجامعة، فقد أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن أن التقديم سيتم عن طريق الموقع الالكتروني للجامعة وسيكون جميع الطلبات تتم عبر بوابة القبول الإلكترونية, وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي كالتالي:

أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية.

وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1438/1437هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج.

وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس.

وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن.

كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.

برنامج السنة التحضيرية:

وقد أعلن عن قبول الطلاب هذا العام بالجامعة ستتم من خلال برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب ” 30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي ” أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث ستُحتسب النسب للمسار العلمي ” 30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي” والمسار الإنساني والإداري للطلاب ” 50% ثانوي + 50% قدرات ” والطالبات ” 40% ثانوي + 30% قدرات + 30% تحصيلي “.

إجراءات الترشيح:

منذ أن إجتاحت البلاد جائحة كورونا وأصبح التقديم للجامعات الإلكتروني منعا ووقاية من إنتشار الفيروس وإتباعا للإجراءات التي تتخذها الدولة من الحد من التجمعات والإختلاط وأصبح التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، حيث صرح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن أن جميع إجراءات الترشيح ستتم من خلال الموقع الالكتروني وضرورة استكمال المقبولين بالموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح, وأنه لن يكون هناك حاجة إلى إرسال أي أوراق أو مستندات عن طريق البريد الإلكتروني, حيث ستكون جميع إجراءات إنهاء القبول إلكترونية, ويجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول، والتي أُعلن عنها مسبقاً عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة ، وأشار إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، حيث لن يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم طالما أنه خلال المدة المحددة, بل ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة، وسيخضع جميع المرشحين للمفاضلة بين المتقدمين حسب نسبهم الموزونة.