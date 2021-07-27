سفارة كوبا في باريس تهاجم بالمولوتوف

قالت سفارة كوبا في باريس، اليوم الثلاثاء، إن مبناها تعرض لهجوم بالمولوتوف. ونشرت السفارة صورا على حسابها الرسمي على تويتر تظهر أضرارا لحقت بالمبنى، وأدانت الهجوم. ولم تذكر من تشتبه في أنه وراء الهجوم.

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