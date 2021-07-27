نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء أن حوالي 2112 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووُصف الرقم بأنه الأعلى الذي يتم تسجيله يوميا منذ مارس الماضي، وبزيادة بنحو 700 منذ يوم الأحد، عندما أسفر 1414 اختبارًا عن نتائج إيجابية.
وأفيد بأنه من بين 90513 اختبارا، سجلت 2.32% نتائج إيجابية.
ويعاني حاليا ما يقرب من 138 شخصا من حالات إصابة خطيرة، فيما يوجد 26 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، كما بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بداية الوباء 6461.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة السياح غير المحصنين بتجنب زيارة إسرائيل وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن موقع "Walla News''، أن الزيادة في الإصابات دفعت إلى تصنيف ست مناطق سكنية، بما في ذلك عدة أحياء في نتانيا، وقاعدة جوية إسرائيلية واحدة، على أنها حمراء بموجب نظام الإشارات الضوئية الخاصة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل رقما قياسيا يوميا في عدد الإصابات بكورونا هو الأعلى منذ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.