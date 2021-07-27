الهند تسجل 29689 إصابة بكوفيد-19 في أقل زيادة يومية منذ 17 مارس

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29689 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية منذ 17 من مارس/ آذار وفقا لإحصاء لرويترز.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 31.44 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 415 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 421832.