الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جديدة شمال غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع الجيش اليمنى "سبتمبر. نت"، فإنه بإسناد من مقاتلات دعم الشرعية، دحرت قوات الجيش والمقاومة، عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية من عدة مواقع فى منطقة اليعيريف، شمالى غرب محافظة مأرب.

واسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد كبير من ميليشيا الحوثى، وأجبرت بقية العناصر على الفرار.

وتواصل قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية خوض معارك مستمرة فى مواجهة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، فى مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر الميليشيات وعتادها.