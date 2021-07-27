عاجل.. اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم 70 زجاجة حارقة فى ولاية قصرين بتونس

جدة - نرمين السيد - وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد فتحت النيابة العامة التحقيقات بالحادثة، وضبط الشبان المتهمين بمحاولة تكوين عصابى بنيّة الاعتداء على الممتلكات.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كان قد أصدر قرارا بحظر التجول، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ولمدة شهر، مع استثناء الحالات الطبية الطارئة، ومن يعملون فى المناوبات الليلية.

وكما يُحظر بموجب القرار، تنقلُ الأشخاص والمركبات بين المدن، باستثناء نقل الاحتياجات الأساسية، أو من لديهم أسباب صحية عاجلة.

ومنعَ قرار الرئيسِ التونسى، التجمعات العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص فى الشوارع والميادين.