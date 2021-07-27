بعد تكليف ميقاتى.. فرنسا تدعو لحكومة إصلاحية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا أخذت علمًا بتسمية نجيب ميقاتى من جانب البرلمان اللبنانى فى منصب رئيس الوزراء". وأضافت: "يبقى الأمر الملح تشكيل حكومة كفؤ وقادرة على تنفيذ الاصلاحات التى لا غنى عنها لنهوض البلاد، والتى ينتظرها جميع اللبنانيين". وأكدت متحدثة الخارجية أن "فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين الى التحرك فى هذا المعنى فى أسرع وقت ممكن. إن مسؤوليتهم واضحة".

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