الاتحاد الأوروبى يطالب بتشكيل حكومة لبنانية ‫«ذات مصداقية»‬

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد الأوروبى، أهمية تشكيل حكومة ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة فى لبنان دون تأخير، لتكون قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التى يواجهها هذا البلد.





جاء ذلك فى بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، بمناسبة ترشيح نجيب ميقاتى لمنصب رئيس الوزراء المكلف فى لبنان. وأضاف البيان: ندعو القادة السياسيين اللبنانيين إلى التعاون والسماح بتشكيل سريع لحكومة ذات مصداقية وقادرة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني. وتابع بوريل - فى بيانه - "نوصى أيضا بمواصلة لبنان الالتزام بتنفيذ خطة الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار، كما أن عملية الإصلاح فى لبنان يجب أن تشمل المجتمع المدنى فى البلاد، ويجب أيضا أن تبدأ البلاد الاستعدادات لانتخابات عام 2022 بشكل جدى لضمان إجراء هذه الانتخابات فى الموعد المحدد". وأكد المسئول الأوروبى أن بروكسل ستظل على استعداد لمساعدة الشعب اللبناني، لكن من الضرورى أن تفى القيادة اللبنانية بمسئولياتها السياسية وتفتح الطريق لحل سريع للأزمة، حسبما جاء فى ختام البيان.

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