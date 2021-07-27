الأسد يبحث عودة اللاجئين السوريين مع مبعوث بوتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الرئيس الأسد إن سوريا "تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين، سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية التى خربها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تم تحريرها، أو من خلال تسريع عملية المصالحات، بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم".

كما أعرب الرئيس السورى عن شكره للقيادة الروسية على تقديمها المساعدات الإنسانية والطبية وجرعات من لقاح فيروس كورونا إلى سوريا، مثمنًا فى الوقت ذاته المساعدة الكبيرة التى تقدمها روسيا الاتحادية للشعب السورى فى مختلف المجالات، بما فيها الجهود التى تبذلها من أجل المساعدة فى إعادة اللاجئين السوريين إلى أرضهم.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الروسى، لافرنتييف، عن ثقته بأن "الجانبين السورى والروسى سيصلان إلى نتائج ملموسة فى هذا الإطار، نظرًا للخطوات والإجراءات الفعالة التى تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".

وأشار لافرنتييف إلى "استعداد بلاده للاستمرار بالعمل مع سوريا لتذليل الصعوبات والعقبات التى يمكن أن تعيق هذه العملية".

وبدأت فى العاصمة السورية دمشق اليوم الاجتماع المشترك السورى الروسى الثانى لمتابعة أعمال المؤتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسى كبير.