النيجر: مقتل 14 مدنيًا في هجوم للجهاديين قرب حدود مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة النيجر، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 مدنيا إثر هجوم شنه مسلحون جهاديون فى قرية بانيبانغو غرب النيجر وقرب الحدود مع مالى، وهى المنطقة التى يستهدفها المسلحون المتطرفون بشكل متكرر.





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