كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، أن البلاد قدمت تطعيما واقيا من مرض كوفيد-19 لنحو 15.6 مليون شخص في 26 يوليو، وبهذا تكون قد أجرت تطعيما لنحو 1.566 مليار شخص إجمالا.
ووفق لجنة الصحة الوطنية، فقد سجل بر الصين الرئيسي، 71 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، مقارنة مع 76 إصابة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 40 في اليوم السابق، حسبما نقلت "رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 انخفاضا من 24، علما أن الصين لا تصنف تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم هائل.. الصين تكشف عن حصيلة حملات التطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.