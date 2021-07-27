جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أدنى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 17 مارس الماضى، مسجلة 29 ألفا و689 حالة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أدنى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 17 مارس الماضى، مسجلة 29 ألفا و689 حالة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 415 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 421 ألفا و832 حالة، بينما ارتفع إجمالى الإصابات إلى أكثر من 31 مليون إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 4 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.