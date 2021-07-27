قيادات أمنية تونسية: تنسيق تام بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التونسى قد أصدر أمس الإثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.

ويقضى أمر سعيّد الرئاسى بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وفى وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، فى خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.