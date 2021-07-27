وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى"، يتعلق الأمر ببناء "فريد من نوعه، ولا مثيل له فى العالم"، وسيتم بناؤه فى مدينة إل ألتو المتواجدة على ارتفاع 4 آلاف متر فوق سطح البحر.
وأعلنت الوكالة الرسمية أن المفاعل سيكون من بين الأعلى فى العالم التى بها منشآت نووية. وقال مساعد المدير العام للشركة الروسية، كيريل كوماروف، إنه سيتم تشغيل المفاعل البوليفى فى عام 2024.
وأضاف كوماروف: "هذا المفاعل، الذى سيبدأ العمل فى 2024، هو معجزة تكنولوجية، ستجعل بوليفيا ضمن الدول المبتكرة، وهى ليست كثيرة".
وكانت حكومتا بوليفيا وروسيا وقعتا اتفاقا حكوميا دوليا بشأن بناء مركز للبحوث النووية فى 6 مارس 2016، ضمن مشروعات أخرى، حيث تقدر قيمة المشروع بـ300 مليون دولار ـ ما يعادل 266.6 مليون يورو.
ومن المقرر أن يتضمن مفاعل بوليفيا النووى مفاعل بحوث نووية منخفض الطاقة، ومحطة تشعيع متعددة الأغراض، ومختبر للبحوث والتدريب النووى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقفه فى 2019.. روسيا تبدأ أعمال تشييد مفاعل نووى فى بوليفيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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