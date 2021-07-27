محكمة فى الإكوادور تجرد مؤسس ويكيليكس من الجنسية

جدة - نرمين السيد - قال كارلوس بوفيدا، محامى مؤسس ويكيليكس "اقتنع قضاة المحكمة الإدارية بحجج وزارة الخارجية، وأعلنوا بطلان رسالة التجنيس الممنوحة لجوليان أسانج والإخطار وصل إلينا".
يشار إلى أن أسانج كان قد تلقى خطاب تجنيس من حكومة الإكوادور فى ديسمبر 2017 أثناء اختبائه فى سفارة هذا البلد فى العاصمة البريطانية لندن، إلا أن وزارة الخارجية الإكوادورية أصدرت فى 10 ابريل 2019، عشية تسليمه للشرطة البريطانية، وثيقة عدت فيها خطاب تجنيس أسانج "إجراء إداريا ضارا".
واستند قرار المحكمة الإدارية الخاص بالنظر فى حرمان أسانج من الجنسية إلى تقرير من مكتب المراقب المالى الوطني، أشار إلى مخالفات إجرائية وعدم امتثال لمعايير منح الجنسية.
ورأى محامى أسانج أن ما ورد مجرد افتراضات، وأن مكتب المراقب المالى تصرف بدوافع سياسية واضحة، كما رأى أن النيابة العامة فشلت فى تأكيد أى من المخالفات المزعومة، ولم تقدم أدلة، مشيرا أيضا إلى حصول انتهاكات اثناء سير المحكمة أعاقت الدفاع.
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