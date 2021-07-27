القوات الأفغانية تستعيد منطقة جديدة من حركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع، فى بيان أصدرته أنه فيما يتعلق بهذا الشأن فإن القوات الأفغانية "تمكنت من استعادة هذه المنطقة من إرهابيى طالبان، بعد شن عملية عسكرية ضدها".

وجاء فى البيان "أن هذه العملية أسفرت عن مقتل حوالى عشرين مسلح من جماعة طالبان، بالاضافة إلى إصابة عشرات آخرين".

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت فى وقت سابق أن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة على ثلاث مناطق أخرى هى مناطق سايجان و كاهمارد وتشاخانسور بإقليمى بايمان ونيمروز.