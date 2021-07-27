استتئناف الاتصالات بين الكوريتين واتفاق على تحسين العلاقات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أعادتا فتح الخط الساخن بينهما، مضيفة أن زعيمى البلدين اتفقا على بناء الثقة وتحسين العلاقات.





وحسبما نقلت "رويترز"، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية فى كوريا الشمالية، إنه تمت إعادة فتح جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء "01:00 بتوقيت جرينتش"، بموجب اتفاق بين الزعماء.

وقال قصر الرئاسة فى كوريا الجنوبية إن الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون تبادلا العديد من الرسائل منذ أبريل الماضى، واتفقا على إعادة فتح الخط الساخن.

وبحسب الوكالة، كانت بيونج يانج قد قطعت الخط الساخن فى يونيو 2020، مع توتر العلاقات بين البلدين بعد فشل قمة ثانية فى فبراير 2019 الذين بين كيم والرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتى كان مون قد عرض التوسط فيها.

فيما دعا مون إلى إعادة فتح الخط الساخن واستئناف المحادثات، وعلق آمالا كبيرة على الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.