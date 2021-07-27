وحسبما نقلت "رويترز"، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية فى كوريا الشمالية، إنه تمت إعادة فتح جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء "01:00 بتوقيت جرينتش"، بموجب اتفاق بين الزعماء.
وقال قصر الرئاسة فى كوريا الجنوبية إن الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون تبادلا العديد من الرسائل منذ أبريل الماضى، واتفقا على إعادة فتح الخط الساخن.
وبحسب الوكالة، كانت بيونج يانج قد قطعت الخط الساخن فى يونيو 2020، مع توتر العلاقات بين البلدين بعد فشل قمة ثانية فى فبراير 2019 الذين بين كيم والرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتى كان مون قد عرض التوسط فيها.
فيما دعا مون إلى إعادة فتح الخط الساخن واستئناف المحادثات، وعلق آمالا كبيرة على الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استتئناف الاتصالات بين الكوريتين واتفاق على تحسين العلاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.