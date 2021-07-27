محكمة فرنسية تؤيد فسخ عقد "كانال +" مع "بي إن سبورتس"

منحت محكمة نانتير التجارية، قناة "كانال +" الفرنسية العملاقة، الإذن بتعليق الترخيص الممنوح لـ"بي إن سبورتس"، والخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة من البطولة.

ووفق ما ذكر موقع Les Echos، فقد رفعت شبكة "بي إن سبورتس" دعوى قضائية ضد "كانال +"، لإجبارها على احترام عقد يتعلق بحقوق بث مباراتين من الدوري الفرنسي، مقابل 332 مليون يورو سنويا.

ومن جانبها أعلنت "كانال +"، عن عزمها الانسحاب من العقد، وذلك بعد منح رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، الشهر الماضي، 80 في المئة من حقوق بث المباريات لخدمة "أمازون برايم".

وتقول "كانال +" إن "بي إن سبورتس"، فشلت في الوفاء في التزاماتها التعاقدية، وبأنها لا ترتبط بشكل مباشر مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي.

ومن جانبها، أعلنت "بي إن سبورتس"، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية.