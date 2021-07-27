مقتل 14 شخصا على يد مسلحين في أحدث هجوم في غرب النيجر

قالت وزارة الداخلية في النيجر، الاثنين، إن مسلحين على متن دراجات نارية قتلوا 14 شخصا في منطقة في غرب البلاد، قتل فيها متشددون إسلاميون مدنيين مرارا في هجمات هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن المسلحين قتلوا تسعة أشخاص في الحقول وثلاثة في قرية قريبة واثنين لدى عودتهما سيرا على الأقدام إلى القرية في منطقة بانيبانجو الريفية مساء يوم الأحد.

وأضافت أن هوية المهاجمين لم تعرف بعد.

وألقى مسؤولون محليون باللوم في هجمات سابقة في منطقة تيلابيري في غرب النيجر على جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك هجمات في يناير كانون الثاني قُتل فيها ما لا يقل عن 100 مدني.

وركز المتشددون في النيجر هجماتهم في السابق على قوات الأمن. لكنهم انخرطوا هذا العام بشكل متزايد في الصراعات العرقية المحلية، مما أدى إلى زيادة العنف ضد المدنيين.