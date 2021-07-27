وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل وإصابة المئات من عناصر ”طالبان” خلال الـ24...

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 187 عنصرا من حركة "طالبان"، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين من هذه الحركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع: "مقتل 187 إرهابيا من طالبان، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية".