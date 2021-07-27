كورونا فى المغرب .. تراجع طفيف فى الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "وكالة المغرب العربى للأنباء"، أفادت وزارة الصحة المغربية فى تقريرها عن مستجدات الجائحة، إن حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى 581 ألفًا و477 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات تسعة آلاف و611 حالة.
وقالت الوزارة أن 2.823 حالة شفاء جديدة تم تسجيلها ليصل عدد المتعافين من "كوفيد 19" فى المملكة إلى مستوى 546 ألفًا و426 بنسبة تعافٍ تجاوزت 94%.
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