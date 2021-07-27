زووم تضيف خاصية جديدة لخدمات التطبيق ممارسة ألعاب الفيديو

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لمحبي وعشاق ألعاب الفيديو فقد أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت (زووم) ميزة وخاصية جديدة إلى خدمات التطبيق المختلفة، وتتيح الخاصية للمستخدمين ممارسة ألعاب الفيديو مع أصدقائهم وزملائهم في العمل مباشرة عبر التطبيق المخصص لعقد المؤتمرات عن بعد بتقنية “فيديو كونفرانس” عبر الإنترنت، حيث أعلنت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين العثور على ألعاب مثل “لايف جيم نايت بوكر” و”كاوت أند هيدز آب” في متجر تطبيقات زووم المعروف باسم زووم آب ماركت بليس. ويمكن الدخول إلى هذه الألعاب وتشغيلها أثناء المشاركة في الاجتماع باستخدام تطبيق زووم.لعبة “لايف جيم نايت بوكر” على زووم:
عندما تطرح زووم بعض الالعاب في خواصها تزداد من شعبية تطبيق زووم، ومن الجدير بالذكر فقد أشارت بعض المواقع المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا إلى أن لعبة “لايف جيم نايت بوكر” تسمح لما يصل إلى 10 أشخاص باللعب معا بشكل مباشر، بحسب شركة فلو بلاي لالعاب الكمبيوتر التي شاركت زووم في إطلاق اللعبة، كما يمكن لمستخدمي زووم العثور على لعبة هيدز آب والتي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة بإجابات متعددة، وتأتي خاصية الألعاب إلى جانب زووم آبس التي تسمح بتضمين التطبيقات الخارجية في تطبيق “زووم ميتنجس” في حين أن خاصية “زووم إيفنتس” تتيح إنشاء أحداث افتراضية أوسع نطاقا للمستخدمين.
تعتبر ألعاب الفيديو من الأشياء المحببة لحاملي الهواتف الذكية ومستخدمي بعض التطبيقات وخاصة تطبيق زووم وبعد اضافة الخاصية الجديدة ازداد التطبيق من شعبيته وقبوله لدى محبيه، ومن الجدير بالذكر أن زووم هي أحدث شركة تدخل قطاع ألعاب أجهزة المحمول، حيث تعتزم شركة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت التوسع في مجال ألعاب الفيديو في المستقبل، وقال الشريك المؤسس لـ”نتفليكس” ريد هاستينغز في مؤتمر للمحللين عُرِض عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي بعد نشر النتائج الفصلية إن الهدف “تعزيز وتحسين خدمات” المنصة، “وليس إنشاء مصدر ربح منفصل”، ويستضيف “نتفليكس” لمشتركيها الحاليين من دون أي تكلفة إضافية الألعاب المصممة في البداية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأوضحت “نتفليكس” في بيان أن ألعاب الفيديو ستشكّل “فئة جديدة” لها على غرار توسعها “في فئات الأفلام والتحريك والبرامج التلفزيونية”، وبات عدد مشتركي منصة الفيديو عند الطلب يناهز 210 ملايين.
الوسوم
لمحبي وعشاق ألعاب الفيديو فقد أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت (زووم) ميزة وخاصية جديدة إلى خدمات التطبيق المختلفة، وتتيح الخاصية للمستخدمين ممارسة ألعاب الفيديو مع أصدقائهم وزملائهم في العمل مباشرة عبر التطبيق المخصص لعقد المؤتمرات عن بعد بتقنية “فيديو كونفرانس” عبر الإنترنت، حيث أعلنت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين العثور على ألعاب مثل “لايف جيم نايت بوكر” و”كاوت أند هيدز آب” في متجر تطبيقات زووم المعروف باسم زووم آب ماركت بليس. ويمكن الدخول إلى هذه الألعاب وتشغيلها أثناء المشاركة في الاجتماع باستخدام تطبيق زووم.لعبة “لايف جيم نايت بوكر” على زووم:
عندما تطرح زووم بعض الالعاب في خواصها تزداد من شعبية تطبيق زووم، ومن الجدير بالذكر فقد أشارت بعض المواقع المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا إلى أن لعبة “لايف جيم نايت بوكر” تسمح لما يصل إلى 10 أشخاص باللعب معا بشكل مباشر، بحسب شركة فلو بلاي لالعاب الكمبيوتر التي شاركت زووم في إطلاق اللعبة، كما يمكن لمستخدمي زووم العثور على لعبة هيدز آب والتي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة بإجابات متعددة، وتأتي خاصية الألعاب إلى جانب زووم آبس التي تسمح بتضمين التطبيقات الخارجية في تطبيق “زووم ميتنجس” في حين أن خاصية “زووم إيفنتس” تتيح إنشاء أحداث افتراضية أوسع نطاقا للمستخدمين.
تعتبر ألعاب الفيديو من الأشياء المحببة لحاملي الهواتف الذكية ومستخدمي بعض التطبيقات وخاصة تطبيق زووم وبعد اضافة الخاصية الجديدة ازداد التطبيق من شعبيته وقبوله لدى محبيه، ومن الجدير بالذكر أن زووم هي أحدث شركة تدخل قطاع ألعاب أجهزة المحمول، حيث تعتزم شركة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت التوسع في مجال ألعاب الفيديو في المستقبل، وقال الشريك المؤسس لـ”نتفليكس” ريد هاستينغز في مؤتمر للمحللين عُرِض عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي بعد نشر النتائج الفصلية إن الهدف “تعزيز وتحسين خدمات” المنصة، “وليس إنشاء مصدر ربح منفصل”، ويستضيف “نتفليكس” لمشتركيها الحاليين من دون أي تكلفة إضافية الألعاب المصممة في البداية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأوضحت “نتفليكس” في بيان أن ألعاب الفيديو ستشكّل “فئة جديدة” لها على غرار توسعها “في فئات الأفلام والتحريك والبرامج التلفزيونية”، وبات عدد مشتركي منصة الفيديو عند الطلب يناهز 210 ملايين.
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